Pakketsorteerders eisen miljoenen van PostNL

Het postbedrijf huurt de sorteerders in via een constructie met het uitzendbureau In Person. ,,PostNL heeft deze contracting-constructie bedacht om op loonkosten te besparen", meent FNV. ,,Daarmee ontneemt het postbedrijf deze werknemers al hun rechten." Volgens de bond huurt het uitzendbureau op zijn beurt de sorteerders in via een tweede uitzend-bv. PostNL zou daarmee onder meer de uitzend-cao ontwijken.

De sorteerders stellen behalve zowel het postbedrijf als In Person aansprakelijk. De FNV geeft ze twee weken om aan de eisen te voldoen. Daarna wil de vakbond juridische stappen ondernemen.

Zaken

PostNL wijst in eerste instantie naar de uitzender. ,,De betreffende pakketsorteerders zijn in dienst bij In Person. Wij verwachten van onze onderaannemers dat zij hun zaken goed op orde hebben", aldus het postbedrijf in een reactie.