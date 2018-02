Park reageert op vieze vakantiehuisjes: 'Ik ben mij kapot geschrokken'

Bij bungalowpark Familyland in Hoogerheide is het rapport van de Consumentenbond over ranzige vakantiehuisjes hard aangekomen.

Dit vakantiepark wordt in dat rapport genoemd als een van de vier parken waar in het door de bond geteste huisje 'opvallend veel' bacteriën werden aangetroffen. Het gaat onder andere om de 'poepbacterie' E. coli.

Geschrokken

,,Ik ben mij echt kapot geschrokken'', reageert manager Jacqueline van den Plas van Familyland. Het schoonmaken van de huisjes is door Familyland uitbesteed aan schoonmaakbedrijf Hago, daarmee wil ze nu een hartig woordje spreken. ,,Ik heb meteen een gesprek aangevraagd met mijn contactpersonen daar, want dit kán natuurlijk niet. Vakantiegangers moeten bij ons met plezier in een hygiënisch huis kunnen verblijven.''

De samenwerking met Hago verloopt volgens Van den Plas normaal gesproken prima. ,,We doen al heel lang zaken met ze. Natuurlijk laten de schoonmakers weleens een steekje vallen, maar daar zitten we altijd meteen bovenop om het weer in goede banen te leiden.''

Desgevraagd laat Hago weten net zo geschrokken te zijn als Familyland door de resultaten van het onderzoek. ,,We hebben dit nog nooit eerder meegemaakt en we balen als een stekker", reageert Annemiek Nefkens van het schoonmaakbedrijf.

Het bedrijf belooft beterschap: ,,We gaan de protocollen nog eens tegen het licht houden om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Daarnaast krijgen álle huisjes van Familyland volgende week zaterdag een extra poetsbeurt."

Klachten

Bij Hago zijn geen klachten van bezoekers over de smerigheid bekend, en ook Van den Plas van Familyland zegt niet eerder signalen te hebben ontvangen dat de bungalows uitzonderlijk vies zouden zijn. ,,Dit soort klachten heb ik niet eerder gehoord. Het gebeurt weleens dat bij aankomst van een gast blijkt dat een huisje niet goed is schoongemaakt, maar dan sturen we altijd meteen de verantwoordelijke schoonmaakploeg om het alsnog in orde te maken.''

Een kort geding tegen publicatie van het onderzoek, zoals Roompot probeerde, heeft ze niet overwogen. ,,Ik neem aan dat de Consumentenbond dit niet verzonnen heeft. En zelfs al gaat het maar om één huisje, dan mag dat alsnog niet gebeuren.''

Ook Center Parcs en Landal zeggen de uitslagen van de tests serieus te nemen en beloven maatregelen. Volgens Roompot blijft schoonmaak mensenwerk en met 'wekelijks duizenden schoongemaakte vakantiehuizen kan er altijd wat misgaan'.

Tijd

Vakbond CNV Vakmensen stelt dat het geld dat vakantiegangers betalen voor reiniging van hun verblijf niet terechtkomt bij de schoonmakers. ,,Gasten betalen gemiddeld zo'n 50 euro voor de schoonmaak. Als dat geld ook echt aan de schoonmaak wordt besteed, zou het er in de vakantiehuisjes een stuk beter uitzien'', reageert Jan Kampherbeek namens de bond.

Volgens hem zou dat bedrag genoeg zijn voor twee uur schoonmaakwerk, maar krijgt een schoonmaker voor een vierpersoonshuisje slechts een uur de tijd. ,,Geef ze die twee uur waar de gasten voor betalen, dan lukt het wel."