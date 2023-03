Pas in de zomer komt er een eind aan de almaar duurder wordende boodschappen: ‘Kosten lopen nog steeds op’

nieuwsupdate Eén plakje worst op brood is wel genoeg! Zelden zijn we ons zo bewust geweest van de boodschap­pen

Waar is de tijd dat je gewoon je lijstje afvinkte, je kar volgooide en naar huis ging? Boodschappen doen is een zorg geworden. Alleen de prijs van iets dat in de aanbieding is, lijkt normaal. Al het andere is geprijsd alsof het champagne en kaviaar is. Als ik moet afgaan op de kassabon, eten wij alleen delicatessen thuis.