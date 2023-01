Pensioenbaas Jos Brocken moest knokken tegen kortingen

Operatio­neel directeur Schiphol vertrekt na ‘verschil van inzicht’

Operationeel directeur van Schiphol Hanne Buis legt haar bestuursfunctie bij de luchthaven per 1 februari neer. Er zou met de raad van commissarissen een ‘verschil van inzicht’ over de ‘operationele aansturing van de luchthaven’ zijn dat niet te overbruggen is. Deze week leek Schiphol de problemen met bagage en lange rijen voor de korte termijn opgelost te hebben.

21 januari