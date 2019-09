'Pensioenfondsen beleggen 3,4 miljard euro in bedrijven waar risico op dierenleed groot is’

SCP: Steeds minder mensen leven in armoede in Nederland

3 september De afgelopen jaren is het aantal arme mensen in ons land afgenomen. In 2013 leefden ruim 1,2 miljoen mensen in armoede (7,6 procent), in 2017 waren dat er bijna 939.000, wat neerkomt op 5,7 procent van de bevolking. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de afname te verklaren door de economische groei en de toegenomen werkgelegenheid.