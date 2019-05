Pensioenreus ABP dumpt Boeing en Philip Morris, roept Facebook op matje

Nederlands grootste pensioenfonds, dat ruim 400 miljard euro belegt voor onder anderen (ex-)ambtenaren en onderwijspersoneel, formuleerde vier jaar geleden ambitieuze duurzaamheidsdoelen: ABP wil in 2020 voor 58 miljard euro beleggen in verantwoorde bedrijven, waarvan 5 miljard in groene energie. Dat doet het via de eigen pensioenuitvoerder APG.



Een jaar voor de deadline ligt ABP op koers. Het aantal duurzame beleggingen groeide het afgelopen jaar naar 55 miljard euro. De CO2-voetafdruk van de tienduizend bedrijven waarin wordt belegd, daalde met 28 procent. Daarmee is het voor 2020 gestelde doel van 25 procent al gehaald.

Kritiek Greenpeace

Meer specifiek stapte het fonds vorig jaar uit tabak en kernwapens. ABP verkocht voor 4 miljard euro aan aandelen in producenten of daaraan gelieerde dochterbedrijven. 150 bedrijven belandden op de uitsluitingslijst. Op tabaksgebied gaat het om bekende producenten als British American Tobacco en Philip Morris. Ook het belang in de Amerikaanse e-sigarettenfabrikant Electronic Cigarettes International Group Ltd ging in de ban. Qua kernwapens werden beleggingen in Boeing en Airbus van de hand gedaan.

Het ABP wil niet uit alle niet-duurzame bedrijven stappen. In fossiele giganten als Shell en BP blijft het pensioenfonds beleggen, ondanks kritiek van onder meer Greenpeace. ,,We stappen alleen uit bedrijven die producten maken die onder internationale verdragen zijn verboden of producten die per definitie dodelijk zijn’’, licht bestuursvoorzitter Corien Wortmann toe. Wel werden de aandelen van zeven bedrijven die veel in steenkool zaten en dat verder wilden uitbreiden verkocht. Deze waren ruim 70 miljoen euro waard.



MeToo

Door hun aandelen te houden wil het pensioenfonds bovendien druk uitoefenen op niet-groene bedrijven. ,,Wij kunnen directies stimuleren om groener te werken, bij Shell en Engie is dat vorig jaar gelukt.” Mede onder druk van ABP stelde Shell eind vorig jaar voor het eerst concrete klimaatdoelen.



Gesprekken voerde ABP vorig jaar ook met filmstudio 21st Century Fox over het voorkomen van seksuele discriminatie en #MeToo. Verder zat het fonds samen met andere grote internationale beleggers om tafel met Facebook, naar aanleiding van het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. De wens: beter omgaan met de privacy van gebruikers. ,,Dat werkt, want Facebook kondigde flinke wijzigingen aan.”



Waar gesprekken niet leiden tot resultaat verkoopt ABP zijn beleggingen. Dat gebeurde afgelopen jaar met de aandelen in het Koreaanse Posco Daewoo. Dat was via een dochter betrokken bij het kappen van oerwoud in Indonesië om er palmolieplantages aan te leggen.

