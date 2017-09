Personeel Eneco dreigt gemeenten met rechtszaak

Quote Eneco is geen koekjesfabriek, we zijn een uniek relevant bedrijf voor Nederland Willem Hofman, voorzitter ondernemingsraad De ondernemingsraad eist garanties dat een nieuwe eigenaar de duurzame koers van het energiebedrijf onderschrijft en de banen van de 3500 werknemers garandeert. Die zijn ongerust nu meer en meer gemeenten in Zuid- en Noord-Holland van hun aandelen Eneco af willen. Het energiebedrijf is begin dit jaar losgemaakt van netbeheerder Stedin en staat in de etalage. Verkoop kan 2,5 miljard euro of meer opleveren.



Woensdagmiddag praat de gemeenteraad van Den Haag – na Rotterdam de grootste aandeelhouder - over wat de gemeente moet doen met het Eneco-belang. Het college van B&W wil verkopen. Uiterlijk eind oktober dienen alle aandeelhouders een standpunt in te nemen. Voor de or tijd de noodklok te luiden. ,,Begin dit jaar spraken gemeenten af alle tijd te nemen voor een verantwoord besluit, maar nu zie ik overal eurotekens in de ogen,” zegt voorzitter Willem Hofman. ,,Bestuurders zien de zilvervloot binnenvaren.”

,,Wij zijn helemaal niet tegen verkoop, ook gunnen we gemeenten een goede prijs. De prijs mag alleen niet leidend zijn.”

,,We zijn geen koekjes- of machinefabriek. Eneco is een uniek, maatschappelijk relevant bedrijf. Nederland moet verduurzamen en aan het klimaatverdrag van Parijs voldoen. Daar spelen wij een belangrijke rol in.”



,,Wij willen een eigenaar die de duurzame koers van Eneco onderschrijft en de 3500 banen respecteert. Eneco is een voorname werkgever in de Randstad.”

Volledig scherm Het hoofdkantoor van Eneco is één van de duurzaamste van Nederland. Het gebouw bij Rotterdam Alexander is bedekt met zonnepanelen en ook deels met klimopplanten. © ANP

,,Ben van Beurden van Shell zegt dat hij alle olie tot de laatste druppel oppompt. Zo’n eigenaar is voor Eneco ongeloofwaardig. Een durfinvesteerder is een nog grotere nachtmerrie.”

,,Gemeenten en provincies ontvingen acht jaar geleden 20 miljard euro voor Nuon en Essent en wat is er van over? Vattenfall en RWE hebben miljarden afgeboekt en veel banen geschrapt. Alle innovatie is weg, er staan enkel nog verkoopkantoren. Laten we voorkomen dat Eneco hetzelfde lot treft.”

,,Alleen niet vóóraf, omdat dat de waarde van Eneco drukt. Ze zeggen dat die eisen later alsnog kunnen. Dat lijkt ons zeer onrealistisch: als een koper 3,5 miljard euro biedt, is er geen gemeentebestuur dat zegt: wij accepteren ook 2,5 miljard als u de werkgelegenheid garandeert.”

,,Daar wil ik nu niet aan denken. Wij zeggen: laten we een eigenaar vinden die voor iedereen goed is. Maar als het personeel niet wordt meegenomen, sluit ik niet uit dat we naar de Ondernemingskamer stappen. Dat zou ik alleen een grote nederlaag vinden.”

,,Ons droomscenario is een combinatie van een gedeeltelijke beursgang, huidige aandeelhouders die blijven zitten en crowdfunding zoals stichting Greencrowd nu probeert. Een scenario waarbij gemeenten, medewerkers en allerlei stakeholders samenkomen laten we als Ondernemingsraad onderzoeken.”

,,Mocht het verkeerd gaan, dan hopen we dat een nieuwe coalitie – net name D66 – in het geweer komt. Tien jaar terug koos Eneco als één van de eerste een duurzame koers. We zijn uitgelachen en bespot, maar kijk nu. Dat mag niet verloren gaan.”

,,We denken hier inderdaad vrijwel identiek over. Maar we varen onze eigen koers. Dit interview is ook niet met de directie afgestemd.”

Volledig scherm Eneco verwierf eind vorig jaar het exclusieve recht om in de Benelux Teslas Powerwall te verkopen. Daarmee kunnen huishoudens zonnestroom opslaan. © AD/Frank de Roo