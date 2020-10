Personeel Miss Etam stapt alsnog naar rechter om afbraak winkelketen te stoppen

Ook Britse aandeelhou­ders Unilever geven goedkeu­ring aan verhuizing uit Nederland

12 oktober De Britse aandeelhouders van was- en levensmiddelenconcern Unilever zijn vandaag akkoord gegaan met de voorgenomen verhuizing van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. Unilever kent nu nog zowel een Brits als een Nederlands onderdeel en hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. De Nederlandse aandeelhouders stemden in september al in met het plan om de bestaande hoofdkantoren samen te voegen in Londen.