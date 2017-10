Personeel Tata Steel warmt zich op voor staking

De medewerkers van Tata Steel in IJmuiden maken zich op voor een staking. Ze maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van een fusie met het Duitse ThyssenKrupp. Een vakbondsbijeenkomst werd vandaag door vele honderden werknemers bezocht.

De 9.000 personeelsleden van het voormalige Hoogovens eisen een plek aan de onderhandelingstafel. ,,We hebben op dit moment geen voet tussen de deur”, zegt FNV-voorman John de Vries. ,,En dat moeten we wel hebben, want anders zijn alle besluiten straks al genomen. De trein rijdt, en we moeten zorgen dat de trein stopt.”

Het Indiase Tata Steel wil zijn Europese staaltak, waartoe ‘IJmuiden’ behoort, laten fuseren met die van de Duitse concurrent ThyssenKrupp. De bedrijven hebben daartoe een intentie-overeenkomst afgesloten. Op dit moment wordt verder gepraat over de details. Samen hebben beide onderdelen 47.000 werknemers. Hiervan verliezen er sowieso 4.000 hun baan. Op basis van ervaringen met eerdere fusies vrezen de bonden dat dat er nog meer worden.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm © arie kievit

Lange strijd

,,We gaan eerst een brief schrijven naar de CEO van Tata Steel Europe”, zegt De Vries. Als dat niet snel resultaat oplevert, volgen andere acties. ,,Dit gaat sowieso een lange strijd worden. Dan gaan we maar een keer niet werken.”

De strijdbaarheid is groot. Liefst 4.000 Tata-medewerkers zijn lid van de FNV, en zij die gister aanwezig waren schaarden zich luidkeels achter de actieplannen. ,,We moeten de strijd aan met het grootkapitaal en daarvoor hebben we iedereen nodig”, hield De Vries zijn gehoor voor. ,,Het gaat om jullie werk en jullie gezinnen.”

Een deel van de frustratie over de voorgenomen ontslagen, waarvan nog onbekend is waar ze precies gaan vallen, komt voort uit het feit dat Tata Steel IJmuiden prima draait. Waarom medewerkers ontslaan als het goed gaat, is de redenatie van het personeel. Nu heeft Tata Steel Nederland nog redelijk veel zeggenschap over zijn eigen beleid. Winst kan volgens de huidige afspraken geïnvesteerd worden in het eigen bedrijf.

Of dat ook voor het fusiebedrijf geldt, is nog maar de vraag. Mede daarom heeft ook de directie van de Nederlandse tak van Tata Steel zijn ‘ernstige zorgen’ geuit over de toekomst van IJmuiden. Dat er geen garanties worden gegeven over de werkgelegenheid, de investeringsmogelijkheden en de zelfstandige koers van Tata Steel Nederland (TSN) noemt de directie ‘onacceptabel’.

Het Financieele Dagblad meldde vorige week op basis van ingewijden dat TSN een gang naar de rechter voorbereidt om de fusie met de Duitsers te voorkomen.