Personeel tegen rechter: angstcultuur bij Eneco, commissarissen moeten weg

Het personeel is woedend over het wegsturen van ceo Jeroen de Haas door de Raad van Commissarissen en het binnenhalen van Ruud Sondag, ex topman van afvalverwerker Van Gansewinkel, als nieuwe baas.



Voor de rechter en een volle publieke tribune noemden de advocaten van de centrale ondernemingsraad het vertrek van 'Mr Eneco' De Haas ,,de druppel om deze procedure te beginnen.'' De Raad van Commissarissen is daarmee ,,overhaast, onzorgvuldig en in strijd met wet te werk gegaan.'' De Haas, vanaf 2006 de hoogste man, is binnen Eneco zeer geliefd.



Volgens OR-voorzitter Willem Hofman zijn de verhoudingen met het personeel ondanks de komst van nieuwe ceo Sondag nog steeds volledig verstoord. ,,De centrale ondernemingsraad wordt buitengesloten en laat geïnformeerd. Adviestrajecten worden rommelig doorlopen'', zei hij in een verklaring namens het personeel. ,,Wij zijn er niet trots op voor u te staan'', zei Hofman. ,,Dit past niet in de cultuur van Eneco.''



Hij stak de loftrompet over De Haas, die in Amsterdam aanwezig was bij de zitting. ,,Hij is degene die de duurzame strategie heeft ontwikkeld, hij wilde de privatisering tot een goed einde brengen.''