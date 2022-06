Personeel van Amerikaanse klusketen mag geen Black Lives Matter-teksten op schort

Zij vonden dat Home Depot het arbeidsrecht had geschonden door de boodschap niet toe staan op schorten van het bedrijf. De bestuursrechter vond echter dat Black Lives Matter niet genoeg met arbeidsvoorwaarden te maken heeft om wettelijk te worden beschermd.

Ontslagen

Tegen Whole Foods loopt nog een soortgelijke zaak. De Amerikaanse supermarktketen verbood werknemers kleding te dragen waarop Black Lives Matter-boodschappen te zien waren. Whole Foods, in 2017 overgenomen door Amazon, zou volgens het agentschap hierom mensen hebben ontslagen.