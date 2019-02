‘Persoonlijk pensioen is de toekomst’

Wat is het voordeel van een persoonlijk pensioen?

,,Het is veel duidelijker uitlegbaar naar de deelnemer. En het is transparanter. Mensen zien wat er door henzelf is gespaard. Nu is het vaak niet duidelijk welk deel voor jezelf is en welk deel voor de andere deelnemers. Bovendien maakt het meer maatwerk mogelijk. In de hoogte van de uitkering bijvoorbeeld, of iemand een vaste of fluctuerende uitkering wil, of waar iemand in wil beleggen.”

Zo'n persoonlijk potje willen de sociale partners juist niet. Stel je voor dat je ouder wordt dan gedacht en dat je potje leeg is.

,,Nee, het gaat niet om een persoonlijk potje, maar om een persoonlijker pensioen. In het buitenland gaat het vooral om het opgebouwde vermogen. Hier blijft de nadruk meer op de te verwachten pensioenuitkering. Voor jongeren is duidelijk wat ze in totaal opbouwen; het pensioenvermogen. Bij ouderen ligt de nadruk op de hoogte van de daadwerkelijke pensioenuitkering die ze kunnen verwachten. Daar hoort ook bij dat duidelijk is wat de risico's zijn op een lagere uitkering. Maar het potje kan niet leeg raken. Dat risico op lang leven wordt gewoon gedeeld.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Theo Nijman © RV

Hoe werkt dat dan?

,,In alle varianten van een nieuw pensioencontract zijn er nog de pensioenen van mensen die (eerder) overlijden dan gemiddeld. Die worden gebruikt voor het pensioen van mensen die juist langer leven.”

Waar zit het maatwerk in?

,,Net als nu gaat het geld in een collectieve pot en wordt het collectief belegd. Maar nu wordt voor iedereen op dezelfde manier belegd. Denkbaar is dat we meer beleggingsrisico gaan nemen voor jongeren. Bij maatwerk kun je ook denken aan de keuze om alleen duurzaam te beleggen, of juist meer in private equity.”

Maatwerk kan volgens u ook in de uitkeringsfase.

,,Ja. Kies je voor een vast, maar lager pensioen? Of wil je juist sneller een verhoging als het goed gaat en sneller korten als de rendementen tegenvallen? Ook kun je er voor kiezen de eerste jaren meer pensioen te krijgen met een grotere kans op tegenvallers later.”

Willen mensen dat wel, al die keuzes maken? Ze willen toch gewoon een goed pensioen?

,,Dat klopt. Mensen willen aan de ene kant meer keuzevrijheid, maar aan de andere kant willen ze ontzorgd worden en maken ze weinig gebruik van keuzevrijheid. Bovendien is het van belang mensen te behoeden verkeerde keuzes te maken, die ze later veel geld kunnen kosten. Ik ga er dan ook vanuit dat de keuzes primair door de fondsen gemaakt worden. Maar keuzemogelijkheden geeft wel meer betrokkenheid.”

In het huidige pensioenstelsel is er veel te doen over de verdeling van tegenvallers. Zijn die problemen voorbij in een meer persoonlijk pensioenstelsel?

,,Nee, tegenvallers kunnen we niet uitbannen. Maar de vraag is wat je moet doen als de dekkingsgraad te laag is. Moeten alle opgebouwde aanspraken gelijk worden gekort, bijvoorbeeld met 5 procent als de dekkingsgraad 5 procent te laag is? Dat is onvoordelig voor ouderen. Die hebben immers hogere aanspraken en gaan er in euro's dus meer op achteruit dan jongeren die nog maar weinig opgebouwd hebben. Een oudere zou dus langer moeten doorwerken dan een jongere om dat verlies goed te maken. Willen we dat, of moet iedereen even lang doorwerken om het verlies goed te maken?”