'Persoonlijke spaarpot moet vetter, staatskas zit al vol zat'

Ruim een derde van de 20 tot 45 jarige Nederlanders heeft minder dan 3.000 euro spaargeld, blijkt uit een onderzoek van de Rabobank . Een potje voor noodgevallen is altijd goed om te hebben, maar ,,collectief in Nederland sparen we al idioot veel.”

Als het aan econoom Mathijs Bouman ligt, leggen we voortaan de nadruk niet meer zo erg op sparen. ,,We sparen collectief in Nederland, de overheid en de consumenten samen, al idioot veel, onder andere in onze pensioenen. We zijn allemaal aan het oppotten, nootjes aan het verzamelen voor de winter die nooit komt. Er komt nu meer de spaarpot in dan eruit gaat. Er is bijna geen ander land dat zo’n groot spaaroverschot heeft dan Nederland.”

Toch blijkt uit het onderzoek van de Rabobank dat een deel van de Nederlandse bevolking ‘niet genoeg’ spaargeld heeft. Het spaarvermogen van 1019 Nederlanders is naast het advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gelegd. Het Nibud adviseert alleenstaanden om tenminste 3.400 euro achter de hand te houden en gezinnen met twee kinderen een buffer van 5.200 euro te houden. Die bedragen zijn volgens Bouman niet gebeiteld in steen. ,,Het Nibud heeft hele strakke normen als het aankomt op spaarvermogen. Ik ben daar altijd heel voorzichtig mee. Het kan namelijk heel erg verschillen per Nederlander hoeveel geld je gespaard moet hebben.”

Georges de Boeck, econoom bij de Rabobank en een van de auteurs van het eerdergenoemde onderzoek, hecht wel waarde aan het advies van het Nibud. ,,In het onderzoek hebben we gekeken naar wat het Nibud adviseert om als buffer te hebben. Zo’n buffer maakt je weerbaarder tegen financiële tegenslagen.” Hij bevestigt het idee van Bouman dat we in Nederland als collectief al goed op weg zijn wat betreft sparen. ,,Macro-economisch sparen we al veel, maar het meeste spaarvermogen ligt vast in woningen en dergelijke.”

Eigen noodfonds

Bouman denkt dat het verstandig is om een soort noodfonds voor jezelf op te bouwen. ,, Je moet het een paar maanden kunnen uitzingen. Denk aan gemiddeld twee maandsalarissen als noodfonds voor jezelf.” Die buffer van twee maandsalarissen gelden ook voor jongeren, vindt Bouman. Maar laten zij nu net de leeftijdsgroep zijn die het minste spaargeld blijkt te hebben. Beide economen begrijpen de uitkomst van het onderzoek wel: ,,Als je jong bent is het moeilijker om spaarvermogen op te bouwen. Jongeren hebben ook niet de tijd gehad om dat op te bouwen, maar het is wel iets om rekening mee te houden voor de toekomst”, aldus Boeck.

Hoe kunnen zij die onder de door het Nibud aanbevolen 3.400 euro zitten dan wel spaarvermogen opbouwen? Bouman heeft drie tips: ,,Kijk kritisch naar je vaste uitgaven en besef dat tien of twintig euro besparen per maand op een of meerdere contracten makkelijk optelt tot een flink bedrag per jaar. Maak ook van sparen een vaste last. Als sparen onderdeel wordt van je vaste uitgaven, dan is het makkelijker om geld opzij te zetten dan het resterende bedrag aan het einde van de maand te sparen. En spreek een spaardoel af met je partner of familielid. Het is veel makkelijker om een maand even niet te sparen wanneer je dit alleen met jezelf afspreekt.”