Petitie bijna 40.000 keer getekend, KPN om tafel met XS4All-actievoerders

Sinds KPN anderhalve week geleden bekendmaakte te stoppen met XS4All, zijn klanten massaal gaan muiten. Op sociale media als Twitter en Facebook regende het meteen honderden reacties, vrijwel allemaal afkeurend.



Ook veel ex-medewerkers van de provider zijn geschokt. Kirsten Verdel startte met enkele oud-collega's de online petitie ‘XS4All moet blijven’. ,,We wilden de onvrede kanaliseren, mensen moesten hun ei kwijt”, licht Verdel, tevens bekend als publiciste en politica, toe.



De initiatiefnemers, onder wie oud-directeur Doke Pelleboer en ex-woordvoerder Sjoera Nas, hoopten op duizend ondertekenaars, maar dat blijken er véél meer. ,,Daarna gingen we naar de vijfduizend, tienduizend, twintigduizend. Het blijft maar doorgaan.” Zondagavond stond de petitie op 38.796 ondertekenaars.



Afgelopen week zijn Verdel cs een actiegroep gestart. Achter de schermen is tot zondagavond laat gewerkt aan vervolgscenario’s. De website XS4Allmoetblijven.nl opent maandag. Verder is een brief gestuurd naar KPN-ceo Maximo Ibarra met het verzoek tot een gesprek. Dat verzoek is geaccepteerd, zegt Verdel.



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Reclame van XS4All op één van de veerponten op het Amsterdamse IJ © Marc Driessen

Campagne

Een datum voor het overleg met de KPN-top is er nog niet, maar het gesprek zal snel plaatsvinden. ,,Onze inzet is hoe XS4All's zelfstandigheid behouden kan blijven en hoe de provider een belangrijke maatschappelijke rol kan blijven spelen,” stelt Verdel. Ze beklemtoont dat XS4All een zeer winstgevend bedrijf is. Maandagavond 28 januari wordt de campagne om XS4All te behouden officieel afgetrapt met een bijeenkomst in de Amsterdamse Waag.



De vraag is of het XS4All-actiecomité KPN kan vermurwen. Het telecombedrijf wil zich op het hoofdmerk richten en op die manier zo veel mogelijk gebundelde telecomdiensten (tv, internet, vast en mobiel bellen) slijten. XS4All past daar niet in, net als Telfort en Yes Telecom.



,,We hebben alle begrip voor de emoties die zijn ontstaan naar aanleiding van onze aankondiging”, laat woordvoerder Victorina de Boer weten. Ze verzekert dat er voor XS4ALL-klanten niets verandert. ,,Ze behouden de producten en service die ze nu hebben, ook het modem en toegang tot de expertise en service van de helpdesk.”



Verder lezen na de foto

Quote Wij hebben alle begrip voor de ontstane emoties na onze aankondi­ging KPN in een reactie

Volledig scherm KPN kocht XS4All in 1998, maar hield het tot nu toe zelfstandig. © Rein Janssen

Commotie onderschat

KPN lijkt de commotie desalniettemin te hebben onderschat. Vooraf werd er naar verluidt rekening mee gehouden dat 5 procent van de 240.000 XS4All klanten zou weglopen. Nu al bijna 40.000 abonnees de petitie ondertekenden, kunnen dat er wel eens veel meer zijn.



Voor wie de historie van XS4All kent, is alle steun niet zo vreemd. De provider komt voort uit de hackersbeweging en is de tweede provider voor particulieren in Nederland. Het bedrijf speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het world wide web en geldt bovendien als privacy-voorvechter.



Dat kwam het bedrijf meermaals op rechtszaken te staan, onder meer in 1995 toen Scientology eiste dat de provider weigerde kritische documenten over de beweging, die een klant op de homepage had staan, te verwijderen. XS4All is verder één van de grondleggers van privacybelangenclub Bits of Freedom en oprichter van het Meldpunt Kinderporno.

Quote Als KPN zijn klanten serieus neemt, moeten ze iets doen Merkenexpert Paul Stamsnijder

Beste provider

XS4All, dat in 1998 door KPN gekocht werd voor 55 miljoen euro, is daarnaast talloze malen door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste provider en wordt geroemd om zijn superieure klantenservice. Bij XS4All kunnen klanten ook allerlei extra diensten nemen om hun privacy verder te beschermen en hacks te voorkomen.



Volgens merkenexpert Paul Stamsnijder is het slim dat de KPN-directie de uitnodiging heeft geaccepteerd. ,,Als KPN zijn eigen klanten serieus neemt, moeten ze wél actie ondernemen. Ik zeg niet dat ze het besluit moeten terugdraaien, maar nu herhalen ze enkel dat er voor abonnees echt niks verandert.”



Zelf vind hij het jammer als XS4All stopt. ,,Het komt zelden voor dat een merk zoveel sympathie krijgt. Zoveel liefde is de droom van elke marketing-expert. Ik herinner me dat in recentere tijden alleen het voorbeeld van de Postbank, waarmee ING in 2007 zei te stoppen.”

Niet terugdraaien