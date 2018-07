'Philippe Capron trekt zich terug als kandidaat bestuursvoorzitter AF-KLM'

Capron, wiens naam vorige week opdook in de media, leverde onder meer kritiek op de bemoeienis van de Franse overheid bij de zoektocht naar een nieuwe topbestuurder van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern, zo blijkt uit een brief van Capron die de zakenkrant Financial Times had ingezien.



De kandidatuur van Capron stuitte op verzet van het management van KLM en samenwerkingspartners Delta Air Lines en China Airlines. Hij werd als 'lichtgewicht' bestempeld, onder meer wegens gebrek aan ervaring in de luchtvaart en omdat hij nog nooit een bedrijf leidde. Ook bij Franse vakbonden is Capron niet favoriet.



Verder liet de Franse transportminister vrijdag nog weten dat de nieuwe bestuursvoorzitter van Air France-KLM uit de luchtvaartsector hoort te komen, en zij wees erop dat Capron geen ervaring heeft in de luchtvaart. Air France-KLM is op zoek naar een nieuwe topbestuurder na het opstappen van topman Jean-Marc Janaillac in mei.