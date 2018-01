Philips opgenomen in de wietindex

Volgens de VEB, de belangenbehartiger van aandelenbeleggers, is Philips opgenomen in de index omdat het groeilampen verkoopt, waaronder marihuana geteeld kan worden. In de VS zijn steeds meer staten waar de productie en verkoop van wiet is gelegaliseerd. Ook Canada wil productie en gebruik van wiet niet langer strafbaar stellen. Eerder legaliseerde Uruguay al wiet.