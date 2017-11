Philips steekt 5,2 miljoen dollar in softwarebedrijf Mytonomy

Dit Amerikaanse softwarebedrijf informeert patiënten en hun omgeving over procedures en afspraken. Omdat Mytonomy werkt via de cloud, kunnen patiënten geautomatiseerde herinneringen voor procedure-voorbereiding en instructies overal, op ieder moment en op elk apparaat ontvangen. Omdat iedereen weet waar die aan toe is, zijn patiënten tevredener en hebben minder stress. Ook verlopen procedures efficiënter. Dat bespaart de zorginstellingen geld.

Onderzoek

Philips besteedt jaarlijks 1,7 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast wordt er in medisch-technische start-ups geïnvesteerd die een aanvulling vormen op het eigen portfolio. Met name in bedrijfjes die zich richten op informatietechnologie (IT) en diensten (services).

Die investeringsactiviteiten waren er altijd al. Maar sinds dit jaar zijn ze samengevoegd onder de naam Philips Health Technology Ventures en is er een apart team opgericht dat zoekt naar de juiste aanvullingen.