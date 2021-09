Picnic-topman Michiel Muller: investering Bill Gates levert zeker tienduizend banen op

Deze Achterhoek­se is de stille kracht in de Ajax-top: ‘Op financieel gebied heb ik carte blanche’

28 augustus Susan Lenderink schittert bij Ajax in de schaduw van voormalig topvoetballers Marc Overmars en Edwin van der Sar. Ze is de grote onbekende in de vierkoppige directie. Toch is de Achterhoekse alweer bezig aan haar derde seizoen bij de Amsterdammers. Een gesprek met de financieel directeur van de landskampioen.