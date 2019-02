Piloten: Dit is geen blijk van vertrouwen in de Fransen

Een oorlogsverklaring wil de Nederlandse pilotenvakbond VNV het niet noemen, maar de aandelenaankoop van de Nederlandse staat in Air France-KLM ‘is geen blijk van vertrouwen in de Fransen'. Dat zegt een woordvoerder. De VNV is blij verrast door de stap.

,,Het is een preventieve maatregel, en een manier om tegenwicht te bieden aan de Fransen", zegt de woordvoerder van de bond, die algemeen als zeer machtig wordt beschouwd. ,,Het signaal is dat KLM in termen van werkgelegenheid en connectiviteit even belangrijk moet zijn als Air France.”

Minister Wopke Hoekstra (CDA, Financiën) maakte gisteren bekend dat de staat 12,68 procent van de aandelen gekocht heeft. Dat wil hij de komende dagen uitbreiden naar 14 procent, een percentage dat vergelijkbaar is met het Franse staatsaandeel in Air France-KLM.

De VNV is benieuwd hoe de Fransen dit signaal oppakken. ,,Een oorlogsverklaring? Zo zou ik het niet noemen. Maar als de Nederlandse staat heel veel vertrouwen had in de aanpak van de Fransen, had ze deze stad niet gezet. Het is boeiend om te zien wat Frankrijk nu gaat doen.”

De pilotenbond hoopt dat Air France-KLM niet de cultuur van een staatsonderneming krijgt. ,,Misschien kunnen beide landen op een gegeven moment besluiten om hun aandeel in het bedrijf gezamenlijk af te bouwen.”

Balans