Plastic verder uit supermarkt verbannen; ook kleine zakjes weg

Een aantal supermarkten maakt gehakt van het gebruik van plastic in de schappen. Albert Heijn komt deze zomer in een tiental winkels met alternatieven voor de plastic tasjes voor groenten en fruit. Ook Lidl Nederland introduceert in juni een duurzaam alternatief.

Je vindt ze in rollen op de groente- en fruitafdeling: van die dunne hemdtasjes. Handig om je wortels of appels los in te stoppen, maar bijzonder slecht voor het milieu. Als het aan Brussel ligt, gaat veel plastic de komende jaren in de ban.

Een aantal supermarkten in ons land sorteert daar alvast op voor, blijkt uit een rondgang. Zo wil Albert Heijn deze zomer experimenteren met duurzame alternatieven voor de hemdtasjes. Wat voor duurzame alternatieven dat zijn of in welke winkels die verkrijgbaar zijn, kan de woordvoerder nog niet zeggen. ,,De plannen zijn nog vers, maar we maken er vanaf de zomer een begin mee.”

Hot item

Het terugdringen van plastic is een hot item, merkt de zegsvrouw van Lidl op. De keten kondigde een paar maanden geleden al aan om het gebruik van plastic te willen reduceren, meer te recyclen en het gebruik van innovatieve verpakkingen te stimuleren.

,,In 2025 moet het plasticverbruik bij Lidl in Nederland met minimaal 20 procent zijn verlaagd”, laat ze desgevraagd weten. En: vanaf half juni komt ook deze keten met een duurzaam alternatief voor de veelgebruikte plastic tasjes voor het verpakken van groente en fruit. ,,Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar we beginnen in juni een grote campagne.”

Ook supermarktketen Plus kondigt maatregelen aan. De keten zegt zo min mogelijk te willen verpakken, en de voorkeur te geven aan hernieuwbare en recyclebare verpakkingen. ,,De eerste concrete stap is dat we stoppen met verpakkingen van zwart kunststof," aldus de verklaring van de supermarkt.

De woordvoerder van Albert Heijn benadrukt dat het gebruik van plastic lang niet altijd slecht hoeft te zijn. ,,Het kan ook een nuttige functie hebben, zoals bescherming tijdens het transport of het langer houdbaar houden van fruit. Dat gaat ook weer voedselverspilling tegen.”

Verbod

In veel landen in Europa staat het inperken van plastic zakjes op de agenda. Zo is in Wallonië het gebruik van plastic zakjes zelfs al helemaal verboden, Vlaanderen kent zo’n verbod nog niet máár ook daar nemen supermarkten maatregelen om plasticverbruik terug te dringen. Zo kunnen klanten van Delhaize vanaf september hun groenten en fruit meenemen in papieren zakjes of herbruikbare katoenen tassen.

Ook in tal van Spaanse steden wordt een proef gehouden met alternatieven voor tasjes. Daar kunnen klanten bij de kassa kiezen uit een kleine papieren tas voor 10 cent, een grotere voor 15 cent of een uitvouwbare kartonnen doos voor 50 cent, naast de al bestaande plastic tassen. Nederland is wat dat betreft al een stuk verder: gratis plastic tassen zijn in ons land sinds 2016 verboden.