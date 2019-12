‘Politiek doet beschamend weinig om arme kinderen te helpen’

Wethouder Kees van Geffen van Oss leeft deze week van een budget van 50 euro. Dat doet hij ‘om te ervaren wat armoede betekent’. Hij schrijft ook over zijn belevenissen: ,,Er was jam in de aanbieding, maar die bleek alsnog duurder dan de jam van het huismerk. Dat soort dingen moet je allemaal uitzoeken.” Politici hebben vaak geen idee wat armoede écht inhoudt. Ondanks alle goede bedoelingen, gaat de wethouder uit Oss daar deze week ook niet achter komen. Armoede is zoveel meer dan een weekje lang de aanbiedingen in de supermarkt bijhouden.