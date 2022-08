PostNL: Alle postbezorgers krijgen vast contract aangeboden

De stap van PostNL betekent dat ruim 1000 bezorgers die nu een tijdelijke aanstelling hebben een vast contract krijgen. Tot nu toe kregen postbezorgers na zeven maanden een vast contract aangeboden. In juni sloot PostNL een akkoord met de vakbonden over een loonsverhoging van ruim 8 procent voor zijn bijna 16.500 postbezorgers.



Ook het salaris van nieuwe jongere bezorgers werd verhoogd. Ook is de invulling van de uren flexibeler gemaakt. Zij die dat willen, kunnen in sommige steden ook als avondbezorger werken. Dat moet vooral scholieren en studenten die een bijbaan zoeken aantrekken. Wie als nieuwe PostNL-bezorger in bepaalde gebieden aan de slag gaat, krijgt bovendien een bonus van 250 euro.



,,We zetten deze stap als blijk van waardering en vertrouwen richting alle collega’s die zich dag in dag uit inzetten voor de postbezorging, zo bieden we hen meer zekerheid’’, zegt directeur Mail, Bob van Ierland. ,,Met het vooruitzicht van een vast contract hopen we ook nieuwe postbezorgers te kunnen enthousiasmeren om bij ons te komen werken. Dat is hard nodig in de huidige krappe arbeidsmarkt.’’