PostNL-baas Verhagen belooft: prijs postzegel zeker niet naar 95 cent

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakte vorige week bekend dat PostNL de postzegelprijs met 14,2 procent mag verhogen. Een gewone zegel van 83 cent zou daardoor per 1 januari 2019 bijna 95 cent kunnen kosten. PostNL zal dat echter niet doen. ,,We beloven dat we die ruimte niet nemen'', zegt Verhagen. ,,Hoewel we hierover pas in september besluiten, zal de stijging ver afliggen van 14 procent.''



Volgens de topvrouw, die met het AD sprak over de kwartaalcijfers (zie kader onder), zal de toename in lijn liggen met de tariefstijging van afgelopen jaren. ,,We voeren al jaren een consistent beleid en dat zetten we komend jaar voort.''