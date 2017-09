PostNL eert Kuijt met zilveren postzegel

De pas gestopte Kuijt ontving de eerste zegel vanavond van presentator Matthijs van Nieuwkerk, vlak voor de uitzending van De Wereld Draait Door. Daar was hij te gast vanwege zijn nieuwe documentaire 'Kuyt'. De puur zilveren postzegel is vervaardigd door de Koninklijke Nederlandse Munt in opdracht van PostNL en komt in een oplage van 2500 stuks. Kuijt's zegel is vanaf heden te bestellen voor 25 euro. Voor dat bedrag krijgt de besteller een luxe mapje, bovendien doneert het postbedrijf 3,75 euro van de prijs aan Kuijt's eigen stichting die gehandicapten helpt sporten . Hoewel een speciale uitgave valt de zegel net als speciale euromunten daadwerkelijk te gebruiken, namelijk voor aangetekende poststukken. De meeste fans zullen de uitgave echter ongetwijfeld willen bewaren. Verguld PostNL noemt de postzegel voor de net gestopte Kuijt dik verdiend. ,,Dirk is een topvoetballer met vele gezichten," zegt Stephan van den Einden, commercieel-directeur Mail van PostNL. ,,Een superprof die altijd het maximale uit zijn carrière heeft gehaald, maar ook een familyman, verbinder en een natuurlijk leider. Ik ben blij dat we hem met deze speciale postzegel kunnen eren."

Kuijt, die in de DWDD was voor zijn nieuwe documentaire 'Kuyt', toont zich verguld met zijn zilveren zegel. ,,De laatste tijd realiseer ik mij steeds meer wat mijn voetbalcarrière heeft losgemaakt."



Met de speciale zegel treedt de ex-voetballer in een select rijtje. Eerder werden onder meer Johan Cruijff, Marco Borsato en het dames EK voetbalteam ook op soortgelijke wijze door PostNL geëerd.



De 37-jarige Kuijt startte zijn voetbalcarrière bij Quick Boys uit Katwijk, waar FC Utrecht hem in 1998 na pas zes wedstrijden in de Hoofdklasse wegplukte. Door zijn werklust en doelpunten groeide hij in de Domstad al snel uit tot publiekslieveling. Met een KNVB-beker op zak verkaste hij in 2003 naar Feyenoord.



Ook daar bleek hij meteen favoriet bij de fans. Hoewel Kuijt's droom landskampioen te worden niet uitkwam, ontwikkelde hij zich met 71 goals in 101 wedstrijden tot een ware goalgetter en de onbetwiste aanvoerder.