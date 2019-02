Prachtzomer van 2018 houdt Nederlanders komende zomer in eigen land

Dit blijkt uit onderzoek naar de vakantieplannen van 11.000 Nederlanders door NBTC-NIPO Research. ..Het mooie zomerweer van 2018 heeft een positief effect op de zomervakantieplannen in eigen land dit jaar. We zien dat het aantal vakantieplannen voor vakanties naar het buitenland vooralsnog achterblijft ten opzichte van vorig jaar’’, aldus Marieke Politiek, directeur NBTC-NIPO Research.



Komende zomer - van mei tot en met september - gaat naar verwachting 70 procent van de Nederlanders op vakantie, dat zijn bijna 12 miljoen mensen. Het buitenland heeft voor 72 procent de grootste aantrekkingskracht, maar opvallend is dat meer Nederlanders dit jaar de voorkeur geven aan een vakantie in eigen land. 28 procent heeft de hitte en de zon van 2018 (volgens het KNMI de warmste zomer in 300 jaar) nog in het hoofd en wil het liefst naar een camping of bungalowpark in eigen land. Vorig jaar was dat nog 20 procent.