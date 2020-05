Prijsvechter easyJet verwacht tot 30 procent banenreductie

Moederbe­drijf Douwe Egberts sneller naar beurs Amsterdam

8:23 Koffiebedrijf JDE Peet’s gaat sneller dan gepland naar de beurs in Amsterdam vanwege de grote interesse van beleggers in de aandelen van de onderneming. Het moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts wil nu op vrijdag zijn beursgang op het Damrak maken in plaats van 3 juni zoals eerder was aangegeven.