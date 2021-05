Prijzen grondstoffen stijgen keihard, mogelijk nieuwe 'supercyclus' op komst

Chinese economie gaat als een raket: groei van 18 procent

16 april De Chinese economie lijkt de coronacrisis grotendeels te hebben overwonnen en is het jaar begonnen met een recordgroei. De op een na grootste economie van de wereld groeide het eerste kwartaal met 18,3 procent in vergelijking met de eerste drie maanden van 2020. Het is de grootste toename sinds het land ruim dertig jaar geleden is begonnen met het bijhouden van de kwartaalcijfers.