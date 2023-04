Prijzen shampoo en sauzen bij Unilever 10 procent omhoog, omzet groeit tot bijna 15 miljard

Graaiflatie

Topman Alan Jope van Unilever benadrukt dat de kostenstijgingen gemiddeld voor maximaal drie kwart worden doorberekend aan de consument. Daarmee wil Unilever aandacht blijven houden voor mensen die last hebben van de sterk gestegen prijzen. Maar een stijging in kosten voor Unilever gaat daarmee gepaard met een stijging in prijs voor de consument.

Unilever denkt echter niet aan het doorberekenen van nog minder kosten aan de klant. ,,We zijn ons ervan bewust dat klanten last hebben van prijsstijgingen. Maar om consumenten te ontzien, proberen we intern al flink te besparen en onze bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten”, legt Jope uit.