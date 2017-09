Primeur: eerste 5G-antenne in Amsterdam geactiveerd

Met de antenne wil T-Mobile alvast ervaring opdoen met het supersnelle 5G, dat over enkele jaren de huidige 4G-netwerken moet vervangen.



De nieuwe mast op het Leidseplein toont een glimp op wat er straks mogelijk is, vertelt netwerkspecialist Richard Marijs. ,,Dankzij deze ene antenne kunnen met gemak driehonderd mensen tegelijk Netflix streamen op hun smartphone in plaats van vijftig eerst."



Marijs spreekt van een primeur. Weliswaar wordt er wereldwijd volop geëxperimenteerd met het tot honderd keer snellere 5G, doorgaans betreft het testen in laboratoria of in kleine gebieden. ,,Dat een 5G-antenne in een bestaand groot netwerk is geïntegreerd en er echt klanten gebruik van maken, is nieuw."