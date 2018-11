Problemen bij ING-klanten met aflossing creditcard

De bitcoin is tien jaar: 'Het is eigenlijk nog een klein kind’

31 oktober Tien jaar geleden belandde het idee voor de bitcoin in de mailbox van een handjevol mensen. Nu zijn miljoenen mensen bekend met de digitale valuta. Davy Stevens, werkzaam bij handelsplatform BTC Direct: ,,Het idee voor de bitcoin was zo krachtig. Het had alles in zich om groot te worden.’’