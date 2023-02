Problemen op Schiphol kostten KLM eind vorig jaar 170 miljoen euro, maatschappij stopt coronasteun

KLM heeft in het laatste kwartaal van afgelopen jaar verlies geleden. De luchtvaartmaatschappij werd voor 170 miljoen euro geraakt door de beperkingen die op Schiphol golden. Die tegenvaller, in combinatie met de veel minder drukke herfstperiode, zorgde ervoor dat er een klein verlies de boeken inging. Over heel 2022 boekte het bedrijf wel winst. Het wil daarom stoppen met de coronasteun van het Rijk.

KLM moest door de drukte op Schiphol vluchten schrappen. Het was veel geld kwijt aan het compenseren van reizigers van wie de vlucht geannuleerd werd en aan het omboeken van reizigers naar andere vluchten, soms ook van concurrenten. Daarover heeft de luchtvaartmaatschappij afspraken gemaakt met Schiphol, zegt financieel directeur Erik Swelheim. ,,Maar we hebben afgesproken daar geen verdere mededelingen over te doen.”

Over heel 2022 boekte KLM wel winst. Het bedrijf veerde sterk op na twee moeilijke coronajaren en ondanks het nodige gedoe op Schiphol, waar al sinds de zomer reisbeperkingen gelden. De omzet van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij kwam uit op 10,7 miljard euro, wat in de buurt komt van de prestaties van 2019, het laatste jaar voor corona.

De capaciteit van KLM is nog altijd aanzienlijk lager dan voor corona, maar dat leidde ook tot gestegen ticketprijzen en daarmee werd veel gecompenseerd. De operationele winst kwam uit op 706 miljoen euro.

744 miljoen winst voor moederbedrijf

Bij zusterbedrijf Air France duurde het langer voordat er winst werd geboekt, maar de Franse luchtvaartmaatschappij is inmiddels ook op stoom geraakt. De winstmarge werd opgekrikt en op een omzet van 16,3 miljard euro boekte die luchtvaartmaatschappij een operationele winst van 483 miljoen euro. Heel Air France-KLM, waar ook Transavia toe behoort, zette een winst van 744 miljoen euro in de boeken.

Transavia breidde zijn capaciteit afgelopen jaar snel uit. De prijsvechter, die naast een Nederlandse ook een Franse tak heeft en zich nadrukkelijk op de Belgische markt roert, heeft dan ook al enige tijd meer stoelen beschikbaar dan voor corona en vliegt daarnaast naar meer bestemmingen. Maar de uitbreiding kost ook geld, en dat drukt nu nog enigszins op de resultaten.

Vollere vliegtuigen nodig

Voor het gehele concern was de winstmarge nu hoger dan voor corona en vergelijkbaar met andere Europese luchtvaartconcerns, waar het voor corona nog op achterliep. Dat komt onder meer doordat zowel Air France als KLM met minder personeel werkt. Tegelijkertijd is het concern bezig om de winstmarge nog verder op te voeren. Dat kan als de vliegtuigen weer voller komen te zitten. De businessclass en andere premium-tickets worden meer verkocht dan in 2019. Maar in de economyclass zitten de vliegtuigen nog niet zo vol.

Tegelijkertijd verbeterde de financiële positie van het Frans-Nederlandse concern. De schuldenlast werd in het afgelopen jaar rap teruggebracht. Dat biedt ook weer ruimte voor investeringen, zoals in nieuwere vliegtuigen.

Coronasteun

KLM wil af van de coronalening van de overheid. Het is de bedoeling dat de mogelijkheid om tot 2,4 miljard euro te lenen wordt vervangen door een kredietfaciliteit van de gebruikelijke banken waarmee KLM zaken doet. De planning is dat dit in april plaatsvindt.

Ten tijde van de coronacrisis kreeg KLM in totaal voor 3,4 miljard euro steun van de overheid, wat mogelijk was door tijdelijk soepelere regelingen van de Europese Unie omtrent staatssteun. Van dat bedrag was 1 miljard euro een directe lening, waar de luchtvaartmaatschappij 942 miljoen euro van gebruikte. Die lening werd in juni afgelopen jaar al afgelost. Daarnaast kon KLM geld lenen waarbij de overheid voor het grootste deel garant stond.

Aan de steun waren wel eisen verbonden. Zo moest KLM aan bepaalde voorwaarden over financiën, duurzaamheid en leefbaarheid voldoen. De kredietfaciliteit zou uiterlijk tot eind 2025 blijven bestaan.

Ook Air France gaat zijn laatste deel staatssteun van de Franse overheid aflossen. De Fransen kregen in totaal 3,6 miljard euro steun en voor 4 miljard euro aan leenmogelijkheid waarvoor Parijs garant zou staan. Daarvan staan nu nog 1,2 miljard euro aan steun en 2,5 miljard euro aan gegarandeerde leningen uit, maar ook die moeten in april zijn afbetaald en zijn vervangen door andere soorten leningen.

Quote We gaan in april à mei verder opschalen Topvrouw Marjan Rintel

Topvrouw ‘tevreden’

Ondanks een minder slotkwartaal kijkt KLM-topvrouw Marjan Rintel tevreden terug op het afgelopen jaar. ,,We hebben een mooi positief resultaat neergezet in 2022, ondanks nog moeilijke omstandigheden”, aldus Rintel.

Want de aanhoudende problemen op Schiphol zorgden ervoor dat KLM niet zoveel passagiers kon vervoeren als het bedrijf had gewild. ,,We hebben gezien dat mensen weer wilden reizen en wij willen onze klanten de service bieden die ze verdienen”, zegt Rintel, die aangeeft dat KLM verder naar de toekomst wil kijken. ,,We gaan in april à mei verder opschalen.”

Mogelijk struikelpunt daarbij is dat Schiphol het aantal vertrekkende reizigers toch weer wat wil beperken, deze keer omdat er niet genoeg bagageafhandelaars zijn. KLM geeft al langer aan zelf wel genoeg mensen te hebben voor het verwerken van alle bagage. Toch zou een eventuele reductie ook bij de nationale luchtvaartmaatschappij terechtkomen. ,,Maar we zijn nog in gesprek. Het is afwachten wat er precies uitkomt.”

