Pruilen, zuigen en schreeuwen op het werk

RollenspellenAls levende leerstof trainen acteurs managers en leren ze medewerkers beter met elkaar omgaan, of met de klant. Want een acteur doet wat de collega niet durft.

Quote We zijn niet allemaal slecht, we hebben last van elkaars onhandig­heid. Dat kunnen we veranderen Gustav Borreman Een gigantische markt met honderden methoden om de werkvloer via trainingen te verbeteren, ziet Karin Bessems, voorzitter van de brancheorganisatie van acteursbureaus BOACT en werkzaam bij bureau Kapok. ,,Steeds komen er nieuwe initiatieven, zoals bedrijfstheater. Dan kijken groepen medewerkers naar een soort Ook dat nog. Zo zien ze bijvoorbeeld hoe hun klanten vastlopen in het eigen bedrijf. Een heel directe en snelle manier om in gesprek te komen. Daarnaast zijn er talloze trainingen, van teamwerk, ontslag en beoordeling tot verzuimbegeleiding.''



Acteerwerk in het bedrijfsleven is na de crisis weer een groeiende markt. Fulltime trainingsacteurs verdienen een modaal inkomen met trainingen van bank tot ziekenhuis en van conducteur tot buschauffeur. Buro Wittenburg is één van de bureaus die dat soort trainingen verzorgen, en doet dat bovendien al veertig jaar. Directeur Peter Timmers: ,,De acteur mag zeggen wat in het bedrijf niet gezegd mag worden. De chef die autoritair is of niet luistert. Het team dat niet goed samenwerkt.'' Acteurs maken dat zichtbaar en zijn levende leerstof.

Oefenmateriaal

Dat is ook de ervaring van acteur Gustav Borreman: ,,Het is heel anders dan mijn spel in het theater of in tv-series als Penoza en Soof. Hier ben ik oefenmateriaal. De situatie is niet echt. Mijn gedrag wel. En dus jouw reactie ook. Als ik als agressieve klant of boze collega een sterk potje gedrag neerzet, dan reageert het emotionele deel van je brein direct. En je lijf ook. Als ik intimiderend dicht bij iemand ga staan, kan hij in de vechthouding terecht komen: 'Ik ga niet achteruit.'

Quote Ze denken 'Het gaat wel over' of 'Nog even en ik mag weer naar huis'. Dan kom je wel gestrest thuis Gustav Borreman

,,Werknemers reageren vaak emotioneel op een klant of chef die met keiharde eisen komt'', ziet acteur Borreman. ,,Dat slaat op het lijf. De ademhaling gaat op slot en je spieren spannen. Ze denken 'Het gaat wel over' of 'Nog even en ik mag weer naar huis'. Dan kom je wel gestrest thuis. Het knaagt: waarom laat ik dit gebeuren? Zo kun je aan een burn-out komen.''

We zijn ook op de werkvloer mondig, veeleisend en ongeduldig geworden, ervaart Gustav Borreman. ,,Dat maakt de houding van klanten of collega's harder. Zo trainde ik technische projectmanagers. Zij stonden onder grote financiële druk. Ze kregen onmogelijke eisen van hun leiding, die dat ook weer van boven doorkreeg. Ze werden persoonlijk aangevallen: 'Zo heb ik helemaal niets aan jou. Dit duurt te lang.' Ik leer hen: jij bepaalt zelf hoe je reageert. Je lijf ontspannen en dan je grenzen aangeven: 'Vorige week heb ik je al verteld dat het zo niet kan. Ik vind het niet prettig als je tegen me schreeuwt'.''

Mooi werk