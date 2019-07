Rabobank wil Eneco kopen

,,Een samenwerking met een partij als Eneco met een sterk groen profiel past binnen de ambitie van Rabobank om de huisbankier van de energietransitie te zijn”, verklaart de bank middels woordvoerster Nanne van Nunen zijn grote interesse. ,,Ook sluit dat naadloos aan op de missie om maatschappelijke impact te hebben.”



Eneco is in handen van 44 gemeenten, maar nu het Rotterdamse energiebedrijf sinds 2017 is afgesplitst van netbeheerder Stedin willen de lokale overheden ervan af. Grootaandeelhouders als Rotterdam en Den Haag kunnen cashen: de verkoop moet 2,5 tot 3 miljard euro opbrengen.

Lees ook Geen beursgang, maar veiling van Eneco Lees meer

Sterke overeenkomsten

Verkoop van Eneco vindt plaats via een gecontroleerde veiling. Inmiddels zijn er vier kandidaat-kopers geselecteerd: een consortium van Shell en PGGM, het Japanse Mitsubishi, Australische investeerder Macquarie Infrastructure en tenslotte investeringsfonds KKR Infrastructure.



Rabobank wijst op de sterke overeenkomsten tussen beide bedrijven: net als Rabobank heeft Eneco enkele miljoenen particuliere alsook zakelijke klanten, beide bedrijven zijn bovendien sterk lokaal geworteld.



Rabobank denkt straks gezamenlijk met Eneco diensten te kunnen aanbieden. ,,Daarbij kunnen beide partijen klanten nog beter helpen bij hun eigen verduurzaming, bijvoorbeeld door het energievriendelijker maken van hun woning.” Rabo regelt dan het krediet, Eneco het energievriendelijker maken. ,,Dat draagt bij aan het realiseren van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.”



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. © anp

Voor lange termijn

Rabobank stelt voor de lange termijn in Eneco te willen stappen. De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd, net als handhaving van Eneco's duurzame karakter. ,,Het consortium wil investeren in een partnership met Eneco voor lange termijn en Eneco ondersteunen in de verdere ontwikkeling als een onafhankelijke onderneming die een leidende rol speelt in de energietransitie ven de verduurzaming van Nederland en Europa.”



Momenteel studeren Rabobank en KKR gezamenlijk op een concreet bod. Net als de andere kandidaat-kopers krijgen ze inzage in de boeken van Eneco. Later dit jaar moet dan ‘de winnaar’ bekend gemaakt worden. Insiders menen dat de combinatie PGGM/Shell de beste kans maakt.

KKR

KKR Infrastructure is één van de door KKR opgestarte investeringsfondsen, waarin de durfinvesteerder beleggers de kans geeft te investeren in infrastructuurprojecten. Zelf werd KKR bekend in Nederland als één van de eigenaren van afvalverwerker Van Gansewinkel. Die overname financierde KKR door bijna 2 miljard aan schuld op de balans van Van Gansewinkel te zetten. Het was één van de dingen waardoor durfinvesteerders het imago van nietsontziende fondsen kregen. Huidige Eneco-topman Ruud Sondag was destijds CEO bij Van Gansewinkel. Hij vertrok in 2012 wegens onenigheid over het te voeren beleid.

Volledig scherm Windmolens van Eneco te Delfzijl. Het bedrijf staat bekend om zijn duurzame karakter. © Eneco