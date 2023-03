Recht op onbereikbaarheid als je vrij bent, hoe werkt dat?

Met video Investeer­ders mijden Nederland­se techsector: ‘Wat met SVB is gebeurd, gaat hier ook effect hebben’

Jarenlang reikten de bomen tot aan de hemel, maar inmiddels is de techsector hard onderuitgegaan. Raken de massaontslagen in de VS, de omvallende start-upbank SVB en opdrogende investeringsgelden ook de Nederlandse techbedrijven?