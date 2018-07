Rechter: Deliveroo mag zzp’er inzetten als maaltijdbezorger

Maaltijdbezorgbedrijf Deliveroo zit niet fout door bezorgers als zzp’er aan het werk te zetten. Die belangrijke uitspraak heeft de rechter maandag gedaan in een rechtszaak die was aangespannen door de 20-jarige maaltijdbezorger Sytze Ferwerda.

Volgens de rechter is Ferwerda vrij om zelf zijn werktijden te kiezen. Ook kan hij opdrachten weigeren en is het voor hem mogelijk om voor een concurrent te gaan werken. Allemaal redenen waarom de jonge maaltijdbezorger met recht zzp’er is, stelt de rechtbank.

Ferwerda hoopte dat de uitspraak zou zijn dat hij als werknemer in dienst moest worden genomen. ,,Ik wil werknemer blijven, want dan ben ik verzekerd van inkomsten”, vertelde hij eind juni tijdens de zitting. ,,Want wat als ik een ongeluk krijg en arbeidsongeschikt raak? Ook bouw ik geen pensioen op.”

Met hulp van vakbond FNV Jong en de Partij van de Arbeid zamelde hij via een crowdfundingactie 7000 euro in om de advocaatkosten te betalen. FNV Jong en de PvdA vinden net als Ferwerda dat sprake is van schijnzelfstandigheid.

'Logisch dat Deliveroo eisen stelt'

Daar gaat de rechter dus niet in mee. Ferwerda besloot zélf om bij Deliveroo aan de slag te gaan als zzp’er, stelt de rechtbank. Ook ligt het volgens de rechter voor de hand dat Deliveroo bepaalde eisen stelt aan wie het werk doet en aanwijzingen geeft over de uitvoering. Dat maakt het bedrijf nog niet gelijk werkgever.

De uitspraak is een klap voor de vakbond en de PvdA. Zij hoopten dat een gerechtelijke uitspraak over schijnzelfstandigheid Deliveroo – en mogelijk andere bedrijven – zou dwingen om meer mensen in dienst te nemen. De rechter schrijft nu dat ‘het zo moge zijn dat huidig arbeidsrecht geen rekening houdt met dit soort platformwerk’, maar ook ‘dat dit vooralsnog niet tot onaanvaardbare resultaten leidt dat tot rechtelijk ingrijpen noopt’.

De advocaat van Sytze Ferwerda vreest nu dat het hek van de dam is, zo waarschuwde hij eerder. Door deze uitspraak zouden meer bedrijven kunnen besluiten om contracten op te zeggen en verder te gaan met zzp’ers.

'Geen geld om hoger beroep te betalen'

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk is teleurgesteld. ,,Het was David tegen Goliath en helaas is de eerste slag voor Goliath", zegt Van Dijk. ,,Maar opgeven is voor ons geen optie. Wij zullen blijven strijden voor fatsoenlijk werk en tegen de onzekerheid waaronder veel mensen nu werken in de nieuwe economie. De rechter stelt dat de wetgever in actie moet komen. Daarom ga ik in de Tweede Kamer ervoor zorgen dat de praktijken van Deliveroo tot het verleden gaan behoren."

Ferwerda laat weten dat hij nog niet weet of hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter. ,,Ik wil gewoon in loondienst bij Deliveroo zijn. Deze zomer ga ik bekijken of ik in hoger beroep wil gaan. Zelf kan ik dit namelijk niet betalen."

'In gesprek met politiek'

Deliveroo is 'verheugd' met de uitspraak. ,,Dit is de eerste keer dat onze manier van werken in Nederland getest is", zegt een woordvoerder van het bedrijf. ,,Tegelijkertijd zien wij ook de behoefte in de maatschappij om zelfstandigen onderdeel te maken van de sociale zekerheid in Nederland. Flexibel werken en sociale zekerheid zou hand in hand moeten kunnen gaan, in plaats van dat het elkaar uitsluit. Wij blijven hierover het gesprek aangaan, met onder meer de politiek en de bezorgers zelf."