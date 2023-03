Record: Saoedisch oliebedrijf verdiende vorig jaar 4788 euro per seconde dankzij de oorlog

De winst, die zondag bekend werd gemaakt, is duizelingwekkend. Per uur vloeide er ruim 17 miljoen euro in de bedrijfskas, per seconde 4788 euro. Vergeleken met de cijfers van de Saoedi's verbleekt de 37 miljard euro die Shell vorig jaar binnenharkte. Nog een vergelijking: de winst van de Arabieren is evenveel als de jaarwinst van Apple en Microsoft sámen.

Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte die recordwinst, die bijna de helft hoger was dan in 2021, als gevolg van de sterk gestegen olieprijzen. Maar ook kon Saudi Aramco meer olie kwijt omdat westerse landen en enkele Aziatische bondgenoten minder Russische olie wilden afnemen. Ook de prijzen voor geraffineerde olieproducten steeg flink.

Geld nodig

Het bedrijf wil de olieproductie verder opvoeren, want de Saoedische overheid - nog altijd grootaandeelhouder - heeft geld nodig voor de bouwambities van kroonprins Mohammed bin Salman. Hij is begonnen met de bouw van Neom, een futuristische megastad in de woestijn die wordt begroot op 500 miljard dollar, omgerekend 469 miljard euro. Om die olieproductie op te voeren, investeert het bedrijf dit jaar 51 miljard euro in nieuwe projecten.

Aramco besloot vanzelfsprekend ook het dividend te verhogen, met 4 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Dat dividend is een belangrijke inkomstenbron voor de regering van Saoedi-Arabië. Het vierde kwartaal leverde de aandeelhouders ruim 18 miljard euro op.

De jaarcijfers van Aramco passen in een trend. Ook andere grote olieconcerns als BP, Shell, ExxonMobil en Chevron haalden recordwinsten in 2022. In dat jaar gingen de olieprijzen sterk omhoog door de oorlog in Oekraïne en westerse sancties tegen Rusland.

Klimaatneutraal

Saoedi-Arabië wil in 2060 klimaatneutraal zijn, maar het is volstrekt onduidelijk hoe het land dat wil bereiken. Tot dusver pompt het bedrijf alleen maar méér olie op.

Topman Amin Nasser waarschuwde zelfs voor het risico van te weinig investeringen in fossiele brandstoffen. Die dragen volgens hem bij aan hogere olieprijzen. Volgens hem zijn olie en gas nog jarenlang essentieel voor de economie. Tegelijkertijd liet Nasser weten dat zijn bedrijf investeert in schone energie. Maar een flink deel van die investeringen gaat naar het afvangen van CO2-uitstoot, wat volgens critici geen duurzame oplossing is.