Recordaantal mensen wisselt van zorgverzekering

Ieder jaar kunnen mensen tot en met 31 december van zorgverzekering wisselen. Volgens Independer deed van alle overstappers dat 16 procent op de laatste dag. Ook vergelijker Pricewise zegt dat het een traditie is dat de meeste overstappers op 31 december hun keuze maken. Het verschil in zorgkosten liep dit jaar behoorlijk uiteen. Gemiddeld betalen we ruim 6 euro meer per maand dan in 2018. Sommige verzekeraars hielden de basispremies ongeveer gelijk. Anderen verhoogden de premies tot wel 15,8% ten opzichte van vorig jaar.