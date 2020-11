Reisorganisatie Sunweb ziet af van eerder aangekondigde overname Corendon

Massapsy­cho­loog na technopar­ty Hilversum: ‘Laat jongeren los, dit heeft geen zin meer’

27 oktober Nóg hardere maatregelen nemen om het grote aantal illegale raveparty’s in Nederland aan banden te leggen heeft geen enkele zin en leidt alleen maar tot meer frustratie onder jongeren. Dat zegt ‘s lands bekendste massapsycholoog Hans van de Sande tegen deze nieuwssite. Van de Sande doet in zijn essays onderzoek naar de gevolgen van corona voor jongeren. Hij adviseert het kabinet om de jongeren een deel van hun vrijheid terug te geven. ,,Want er is nu geen houden meer aan.”