'Reizigers blijven bij Ryanair boeken ondanks chaos'

Tweedehands is voor BuyBay een lucratieve handel

8:30 Je trekt de doos open, zet de televisie voor je schouw en ziet dat het ding niet past. Inpakken dus, en per kerende post weer naar de internetwinkel sturen. We zenden zo elk jaar miljoenen bestellingen retour naar de Bol.coms en Wehkamps van deze wereld. Veel van die producten reizen sinds kort via BuyBay in Wijchen.