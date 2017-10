'Rentenieren na verzilveren overwaarde huis bijna onmogelijk'

In de praktijk komt het erop neer dat woningbezitters klem zitten. Het huis verkopen en gaan huren is moeilijk omdat er onvoldoende alternatieven in de huursector zijn. De overwaarde te gelde maken, is bijna onmogelijk omdat financiële instellingen die producten nauwelijks aanbieden. Bovendien staan consumenten nog steeds wantrouwig tegenover banken. ,,Ze denken dat er wel veel geld naar de bank zal gaan als ze zo'n product aanbieden. En dat klopt ook, want de banken moeten veel risico's afdekken'', zegt onderzoeker Hoekstra.



Daarnaast zijn banken bang voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het verleden tikte de financiële waakhond regelmatig banken op de vingers getikt omdat die te ruimhartig hypotheken verstrekten. ,,Nu is er ruimte voor maatwerk, maar de normen zijn niet duidelijk. De banken willen dat de AFM duidelijk maakt wat wel en niet mag'', zegt Hoekstra.



In het buitenland, met name de VS en Groot-Brittannië, is er wel een markt voor het verzilveren van de overwaarde. ,,Er is wel een derde partij nodig om de markt open te breken'', zegt Elsinga. ,,In de VS staat de overheid garant voor een eventuele restschuld, zodat de banken minder risico lopen. In Groot-Brittannië bestaat de Equity Release Council. Deze organisatie maakt afspraken waaraan een product van de banken moet voldoen. Zo mogen mensen niet uit hun huis gezet worden en wordt het rente-risico en het risico op restschuld afgedekt.''