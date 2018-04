Restaurants willen af van kortingsacties; hoge kosten en 'fout' publiek

Dat blijkt uit onderzoek van horecavakblad Misset onder ruim 300 restaurants in het top- en middensegment. Restaurants balen van de acties, maar voelen zich gedwongen eraan mee te doen. Als je niet meedoet, zo vrezen restauranteigenaren, gaan klanten wel naar de concurrent die wél meedoet. Daar komt bij dat het aantal restaurants flink is toegenomen en klanten volgens de horecaondernemers minder loyaal zijn geworden. Dankzij de acties krijgen ze nieuw publiek in hun zaak.

Fout publiek

De restaurants klagen echter over de hoge kosten en het 'foute' publiek dat op de kortingen afkomt. Behalve de korting die ze hun gasten geven, moeten de restaurants betalen om mee te doen aan de acties. Per gereserveerde stoel brengen de organisatoren 1 tot 2,50 euro commissie in rekening. Te veel, vindt driekwart van de restauranthouders. Ze zouden er liever helemaal mee stoppen, schrijft Misset, maar zitten in de tang.

Restaurants proberen nog wat aan de acties te verdienen door goedkopere ingrediënten te gebruiken, scherper in te kopen en extra drankjes of gangen te verkopen, zo blijkt uit de enquête.

