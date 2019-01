‘Rijken worden minder geraakt door een boete’

Die impact is onevenredig hoog omdat mensen vrezen voor de grote negatieve gevolgen van een openstaande verkeersboete, zo verklaart de onderzoeker. Zo kan de politie het rijbewijs innemen (ook in Nederland) waardoor iemand het risico loopt zijn baan kwijt te raken. Wat vervolgens weer tot meer geldzorgen leidt. En er hangt wanbetalers meer ellende boven het hoofd: in Nederland lopen de boetes snel op als je niet betaalt. En je kunt uiteindelijk zelfs in de cel belanden als het niet lukt om de rekening te voldoen.



Een boete zou iedere overtreder even zwaar moeten treffen. Inkomensafhankelijke verkeersboetes zijn daarom eerlijker. Je verkleint de kans dat een snelheidsboete bij arme mensen tot een neerwaartse spiraal van financiële ellende leidt. Daarnaast is een dikke bankrekening dan geen vrijbrief meer om als een idioot over de weg te razen. Rijke snelheidsduivels voelen verkeersboetes vaak nu niet als straf. Ze kunnen de bonnen gewoon incalculeren als 'autokosten'.



In Finland - waar inkomensafhankelijke boetes al bijna honderd jaar bestaan - weten ze daar wel raad mee. Een succesvolle zakenman kreeg daar een paar jaar geleden een boete van 54 duizend euro omdat hij 103 kilometer per uur had gereden op een 80-kilometerweg. Een enorme boete, maar de kans is klein dat hij erdoor in de financiële problemen is geraakt. De zakenman verdiende op dat moment 6,5 miljoen euro per jaar.