'Robots maken ons werk leuker'

Dankzij de komst van robots is er meer werk in de plaatcomponentenfabriek van DAF in Eindhoven. En voor de medewerkers wordt het werk ook nog eens leuker.

Hij grijpt, hij lijmt, hij last. En hij draait, vooral dat. Een fascinerend gezicht is het. De robot in de plaatcomponentenfabriek van DAF die een bumper in elkaar zet, vindt moeiteloos zijn weg. Koen Klaessen en Dave Naus zien dat het goed is. Ze hebben functies op deze afdeling van DAF waarin ze medewerkers ondersteunen in hun werk dat al dan niet deels met hulp van een robot wordt uitgevoerd. Zo schrijven ze mee aan de software die de robots laat doen wat ze moeten doen.

Afkanten

DAF heeft een aantal robots staan in deze fabriek. Dat is goed nieuws, zeggen Klaessen en Naus. Want waar de robot verschijnt, volgt niet zelden meer werk, en daarmee ontstaan mogelijk ook meer banen. Voor het lasersnijden, sorteren en afkanten van het plaatwerk is inmiddels een 85 meter lange, automatische productiestraat in bedrijf, opgebouwd uit zeven machines. Die is zeven dagen per week 24 uur per dag in de weer. ,,Door deze robots hebben we meer werk kunnen binnenhalen. Eerder uitbesteed werk dat we bij DAF zelf zijn gaan doen. Omdat we net zo concurrerend zijn als een toeleverancier van buiten'', vertelt Klaessen.

Slimmer

Productie van de onderdelen in eigen huis heeft het voordeel dat ze snel voor de truckassemblagelijn beschikbaar komen. Een wijziging is snel doorgevoerd. Ook de lijn met de productontwikkeling is kort. Klaessen schuift regelmatig aan voor overleg om onderdelen van de DAF nog wat beter te maken en slimmer te produceren.

Quote Dit hele proces is lichamelijk zwaar productiewerk. Slecht voor schouder en rug Dave Naus De introductie van de schonere Euro 6-motor en daarmee van een nieuwe vrachtwagen heeft de robotisering bij DAF een extra impuls gegeven. Op onderdelen zijn alternatieve constructiemogelijkheden gevonden voor het dure en omslachtige lassen.



Door een mens zou DAF zo'n onderdeel niet meer kunnen of wíllen laten maken, leggen de twee engineers uit. Het aantal bewegingen dat moet worden gemaakt, is ergonomisch niet verantwoord. Het onderdeel is daarbij ook te zwaar.



Soortgelijke overwegingen spelen bij de entree van de robot voor het maken van de bumpers. De machine verricht drie handelingen die gepaard gaan met tientallen bewegingen. De bumper wordt opgepakt en op een mal gelegd. Op de twee binnenverstevigingen wordt lijm aangebracht. Die worden daarna in de bumper geplaatst en aan elkaar gepuntlast. ,,Dit hele proces is lichamelijk zwaar productiewerk. Slecht voor schouder en rug'', vertelt Naus. DAF zou zijn medewerkers bovendien niet aan de lijm willen blootstellen.

Gezond bij pensioen

De robots moeten eraan bijdragen dat de medewerkers, die langer moeten doorwerken, toch gezond hun pensioen kunnen halen. Voor een deel van de pijpenfabricage bijvoorbeeld maakt DAF sinds kort gebruik van kleine, flexibel in te zetten robots.