Ronald is lyrisch over zijn vinding: ‘Dé oplossing voor supermarktklanten in coronatijd’

Wat is het idee achter uw CGripp?

,,Het zijn kunststof buisjes die je om het handvat van je winkelwagen klikt, eentje aan elke kant, en die hou je vast als je het karretje duwt. Heel gemakkelijk en je bent niet afhankelijk van de vraag of karretjes wel of niet goed gedesinfecteerd zijn. Je hebt het zelf in de hand.”



Is-ie al beschikbaar?

,,Bijna: halverwege juli hebben we de eerste voorraad klaar. Je kunt ze als consument kopen op internet, maar we zijn ook in gesprek over de distributie via supermarktketens. Die kunnen ervoor kiezen om er een prijs aan te hangen of ze als service aan hun klanten aan te bieden op de plek waar nu de desinfectiespullen voor winkelkarretjes staan. Want dat hoeft dan niet meer, als elke klant z’n eigen paar CGripps heeft.”



Want zo ziet u het voor u?

,,Ja, je kunt ze in de auto leggen en gebruiken als je ze nodig hebt. En ze kunnen in de vaatwasser, dus je hebt altijd je eigen schone setje bij je.”