Ruilen en repareren weer mogelijk bij MediaMarkt na grote aanval hackers: ‘Klantdata is niet gestolen’

De elektronicaketen wordt sinds maandagochtend getroffen door een aanval van hackers. Alle vestigingen in Europa zijn getroffen. Hoewel de winkels openbleven was het retourneren van spullen en het afhalen van spullen in de winkels niet mogelijk.

43 miljoen euro

MediaMarkt wil niets over een mogelijke losgeldsom zeggen. Evenmin willen ze reageren of er met de hackers wordt onderhandeld. ,,We reageren niet op speculaties’’, aldus de woordvoerder. ,,We zijn met professionele partijen in Duitsland bezig om alles te onderzoeken. Wat de volgende stap is, is nu nog niet bekend. Voor ons waren de klantgegevens het allerbelangrijkste en we zijn blij dat die volledig veilig zijn.’’