Russische economie langzaam gesloopt: sancties gaan hun tol nog eisen

Detailhan­del zet 5,5 procent meer om door hogere prijzen

De detailhandel heeft in november 5,5 procent meer omgezet in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Dat is vooral het gevolg van hogere prijzen, aangezien het verkoopvolume in de meetperiode met 4 procent afnam. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

30 december