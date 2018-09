Ryanair laat toch vluchten vertrekken ondanks staking

Als het aan de pilotenvakbond ligt, dient de rechtszaak tegen Ryanair volgende week. VNV vreesde al dat de luchtvaartmaatschappij de megastaking van piloten en cabinepersoneel zou proberen te breken. De vakbond gaf daarom aan naar de rechter te stappen als niet alle toestellen vandaag aan de grond van Eindhoven Airport zouden blijven. De twee vluchten vertrokken naar Chania en Edinburgh.

Volgens het vluchtschema zijn vandaag tot dusver zestien vluchten van en naar Eindhoven Airport geannuleerd. Een vliegtuig naar Londen bleef vanochtend op het allerlaatste moment aan de grond. Dat gebeurde ook met twee vluchten naar Dublin en Tenerife.

Lees door onder het kader.

Ryanair schrapt vlucht half uur voor vertrek

Tientallen reizigers van Ryanair zijn vanochtend getroffen omdat een vlucht naar Londen een half uur voor vertrek alsnog werd geannuleerd. De reizigers waren al voorbij de douane toen via het vluchtschema doorsijpelde dat de reis niet doorging. Ze moesten omkeren en kregen van Ryanair een briefje in de hand gedrukt met excuses.



Onder de getroffenen zijn vier vriendinnen uit Apeldoorn en Zwolle die een weekendje naar Londen hadden gepland. Omdat ze al bijna in het vliegtuig zaten hadden ze er inmiddels op gerekend dat ze niet getroffen zouden worden door de staking. ,,Laat in ieder geval eerder weten dat een vlucht niet doorgaat'', reageert een van hen.



De vriendinnen proberen vanochtend een andere bestemming te vinden en te boeken. Ze rijden desnoods met de auto naar Parijs, zeggen ze. Volgens pilotenvakbond VNV toont de annulering op het allerlaatste moment dat Ryanair geen enkel mededogen heeft met de klanten.

Onduidelijkheid

Lange tijd was gisteren nog door geen enkele vlucht, van of naar Eindhoven Airport, een streep gehaald. Maar gistermiddag schrapte de luchtvaartmaatschappij uiteindelijk alsnog twaalf van de in totaal ruim vijftig 'Eindhovense' vluchten.

Het gaat in elk geval om reizen van en naar Praag, Faro, Pisa, Catania, Porto en Marseille. Daarmee worden vandaag naar schatting alleen al zeker 2.000 via Eindhoven reizende passagiers geraakt. Desalniettemin is het voor veel reizigers tot het allerlaatste moment spannend of hun vlucht vandaag nog vertrekt. Dat de megastaking van piloten en cabinepersoneel van de Ierse prijsvechter begin deze week al werd aangekondigd, heeft dan ook niet bijgedragen aan de duidelijkheid.

Stakingsbrekers

Ook bij de pilotenstaking van 10 augustus werden klanten lange tijd in het ongewisse gelaten. Op het laatste moment werden echter stakingsbrekers ingezet: Belgische piloten namen de stuurknuppel van hun stakende Nederlandse collega's over. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vreest vandaag eenzelfde truc van Ryanair. De kantonrechter heeft Ryanair weliswaar opgedragen vluchten te annuleren als de bonden stakingen 72 uur van tevoren aankondigen, maar een dwangsom werd niet opgelegd.

En dus breekt Ryanair vandaag opnieuw - in ieder geval deels - een staking. De pilotenbond kondigde eerder al aan in dat geval opnieuw naar de rechter te stappen. Al hield vakbond FNV gisteren ook rekening met een ander scenario: de bond die het cabinepersoneel vertegenwoordigt sluit niet uit dat Ryanair uit is op het creëren van chaos. ,,Zodat reizigers die hun vlucht geannuleerd zien worden zich op de luchthaven tegen het personeel keren in plaats van tegen de maatschappij", zegt FNV-bestuurder Asmae Hajjari.

Extra personeel

Eindhoven Airport zet vandaag extra personeel in om mogelijk gestrande reizigers te voorzien van informatie. Twee parkeerterreinen zijn gereserveerd om mogelijke passagiersstromen in goede banen te kunnen leiden. Ook in andere landen overheerst onduidelijkheid. Zo rapporteerden Belgische luchthavens donderdagavond meer geannuleerde vluchten dan Ryanair zelf.

Naast Nederland en België wordt ook gestaakt in Spanje, Duitsland, Portugal en Italië. Er zouden ongeveer 250 vluchten in Europa vervallen. Het conflict draait vooral om de arbeidsvoorwaarden die de budgetmaatschappij hanteert.