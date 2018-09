Ryanair neemt geruchten weg: Vluchten vrijdag toch geannuleerd

Met het officiële bericht van Ryanair komt een eind aan eerdere geruchten. Het leek erop dat Ryanair toch zou gaan vliegen, mogelijk door andere piloten in te zetten. Dat zou rechtstreeks tegen de uitspraak van de rechter in gaan, die oordeelde dat de luchtvaartmaatschappij niet 'piloten van elders' mocht inzetten.



De annuleringen zijn volgens de budgetmaatschappij 'te wijten aan een onnodige staking van een kleine minderheid van cabinepersoneel'. Al vanochtend zouden de gedupeerde reizigers via de mail en sms-berichten op de hoogte zijn gesteld, staat in het persbericht. In totaal zijn 190 vluchten geannuleerd door stakingen in Spanje, België, Portugal, Italië, Nederland en Duitsland.



Joost van Doesburg van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) zet vraagtekens bij het contact van de luchtvaartmaatschappij met reizigers. Zo meldde de klantenservice vanmiddag nog aan bellers dat er over het uitvallen van vluchten 'geen bevestiging van het hoofdkantoor' was. Ook was het via diverse aanbieders nog steeds mogelijk om voor vrijdag vliegtickets te kopen van of naar Eindhoven.



Ryanair stelt dat er brieven geschreven zijn aan de verschillende vakbonden. De maatschappij zou daarin hebben voorgesteld om tot gelijksoortige overeenkomsten te komen als in Ierland. ,,Dat is absoluut niet waar", stelt Van Doesburg. ,,Ryanair weigert om met onze delegatie in gesprek te gaan." De luchtvaartmaatschappij zou invloed willen uitoefenen op de samenstelling van deze delegatie, wat de VNV weigert.



Daarnaast zou een vergelijkbare overeenkomst als die van de Ieren niet zijn wat de VNV voor ogen heeft. ,,Dat is een heel beperkte afspraak, geen nieuwe CAO."