Ryanair sluit cao-akkoord met Italiaans cabinepersoneel

Rabo: groei economie over hoogtepunt

9:26 De groei van de Nederlandse economie is bijna over zijn hoogtepunt heen. De economie groeit dit jaar nog met 2,9 procent, even hard als in 2017, maar daarna gaat het voorzichtig bergafwaarts met het bruto binnenlands product (bbp). Dat schrijven economen van de Rabobank.