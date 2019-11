Samenwerking Hema en Jumbo: straks Hema-artikelen te koop in de supermarkt

Supermarktketen Jumbo en warenhuis Hema gaan samenwerken in Nederland en België. Beide bedrijven willen zo hun marktpositie verbeteren. Het is de bedoeling dat artikelen van Hema in de 650 supermarkten van Jumbo worden verkocht.

,,De samenwerking komt voort uit de gedachte dat het aanbod van beide bedrijven elkaar goed aanvult. Ook een mogelijk co-sponsorschap door Hema van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo-Visma is onderwerp van de lopende gesprekken’’, aldus beide bedrijven in een verklaring.

Op dit moment worden de plannen door Jumbo en Hema verder uitgewerkt. Het is niet de eerste keer dat de Hema samenwerking aangaat met andere supermarkten. Zo worden inmiddels Hema-artikelen verkocht in Franse supermarkten.

Huishoudelijke artikelen

Een woordvoerster van Jumbo meldt dat de supermarkt vooral huishoudelijke artikelen van Hema gaat verkopen. ,,Dus vooral non-food. Of de tompouce of de rookworst straks ook bij ons kunnen worden gekocht, is nog niet bekend. Daar worden nog gesprekken over gevoerd.’’

De samenwerking die Hema eerder aankondigde met Albert Heijn is van de baan. Er zou een proefwinkel worden geopend, maar in de praktijk is dit nooit van de grond gekomen. Waarom deze samenwerking is mislukt, wil Hema niet zeggen. ,,In goed overleg met Albert Heijn hebben we besloten niet samen verder te gaan’’, aldus Hema-woordvoerder René Struijs.

Jumbo wordt dus de nieuwe partner, wanneer de Hema-spullen in de Nederlandse en Belgische filialen worden verkocht, is nog niet bekend. Of de vestigingen van La Place (eigendom van Jumbo) bij de samenwerking worden betrokken, laten de woordvoerders in het midden.

Franprix

Hema verkoopt sinds een paar maanden onder meer keukenartikelen, woningdecoratiespullen, schrijfgerei, kleding en woningtextiel in Franprix-supermarkten in Frankrijk. In deze winkels staan speciale Hema-schappen, het is de bedoeling dat deze werkwijze ook in de Jumbo-winkels wordt uitgevoerd.

Hema heeft al langer de strategie om niet langer alleen in de eigen filialen artikelen te verkopen, het bedrijf wil zich meer ontwikkelen tot merk. Zo zijn er dit jaar samenwerkingen aangegaan met Wehkamp in Nederland en Walmart in Canada en de VS. Ook opent het warenhuis veel winkels in Europa en het Midden-Oosten.

Schuldenlast

Door de grote schuldenlast van 750 miljoen euro moet Hema op zoek naar lucratieve samenwerkingsverbanden. Eigenaar Marcel Boekhoorn reageerde eerder deze week nog hevig ontstemd op een analyse van het Britse Everest Research. Everest is van mening dat het warenhuis failliet dreigt te gaan als Boekhoorn geen grote kapitaalinjectie doet. Volgens de Britten zou de liquiditeitspositie van Hema in 2020 zakken van 62 naar 18 miljoen euro. De Hema-directie herkent zich niet in de bedragen van het onderzoeksbureau en overweegt juridische stappen tegen de Britten.